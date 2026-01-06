Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, заява Трамп про те, що він не вірить путіну щодо атаки українських дронів на його резиденцію у Валдаї – це дуже небанальна подія. Адже раніше, нагадує він, Трамп постійно говорив про загальну довіру, що путін хоче миру, хоче Україні добра та процвітання, тобто говорив про речі, які ніяк не перевірити. А зараз, наголошує експерт, Трамп перевірив дані СБУ, що атака була на ту саму область, але взагалі не на резиденцію, і зрозумів, що путін бреше йому по фактах.

«Це перший випадок, коли Трамп публічно заявляє, що спіймав путіна на брехні. І хоча ми знаємо, що Трамп такий, що мама не горюй, але поки цей маятник хитнувся кудись дуже далеко від путіна, а це значить, що у бік нашої вигоди. І я думаю, що з того часу, як Трамп умикнув Мадуро, він дійсно багато чого дізнався про путіна», – підкреслює Михайло Шейтельман.

Зараз, констатує він, Мадуро у в'язниці, але навряд чи без діла, очевидно, що його допитує ЦРУ, а розповісти є що і про путін, і про Сєчіна, і про Патрушева, і про Лукашенка, і про всі чорні рахунки «Роснефти». Адже, пояснює експерт, Мадуро для них усіх був президентом іншої країни, з яким нічого не можна зробити, а зараз він попався.

«Уявіть собі, скільки зараз із живого Мадуро отримують інформації і наскільки це буде добре використано. І коли я кажу, що Трамп заявив, що він не вірить щодо атаки на його резиденцію у Валдаї, то, я думаю, Трамп попросив поставити кілька питань Мадуро щодо путіна, а ще щодо використання тіньового флоту, відмивання через венесуельську нафту. Думаю, що поставлять питання про Лаврова, про його роль у доставці кокаїну в рф і взагалі в ЄС, до речі, через дипломатичну пошту, яка йде з Венесуели. Адже про це нарешті є в кого запитати. Раніше можна було допитувати якихось дрібних сошок, а тепер у них в руках людина, яка має всі явки, пароль, дані і яка захоче, як мені здається, співпрацювати», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що, ймовірно, основний удар буде на Запорізькому напрямку, де нам потрібно більше піхоти.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, як США вдалося захопити Мадуро: таємна змова чи реальний успіх.