Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Желєзняк потрапив у новий скандал. Журналісти виявили у відомого антикорупціонера елітне майно, професійні та сімейні зв'язки з російським бізнес-середовищем, виявили його причетність до махінацій із коштами партії "Голос", а також підтримку законодавчих ініціатив, які завдають шкоди бізнесу та економіці України.

Про це пише сайт УНІАН.

Згідно з декларацією, депутат проживає у квартирі вартістю 12 млн грн (близько 280 тис. доларів) в елітному районі Києва. Її площа перевищує 130 кв. м, а житло оформлене на тестя Залізняка – бізнесмена Володимира Коваля.

Також у деклараціях сім'ї фігурують автомобілі преміум-класу Infiniti та Lexus. У матеріалі йдеться про те, що вартість такого майна викликає питання щодо співвідношення з офіційними доходами сім'ї, адже для придбання подібної квартири депутату довелося б відкладати всю заробітну плату близько 17 років.

Окремий пункт - ділові та професійні зв'язки Залізняка з РФ. За даними ЗМІ, він працював у російській консалтинговій компанії Kesarev Consulting та помічником проросійського нардепа від Партії регіонів Олексія Плотнікова. Крім того, тесть Залізняка Володимир Коваль очолює компанію "Трейдфілд Україна", яка входить до російської аграрної групи "Південь Русі", яка належить бізнесменові з РФ Сергію Кислову.





Мати депутата Ірина Железняк (Ходарина) є співвласником ТОВ "Керуюча компанія офісного центру "Конгрес-хол"" у тимчасово окупованому Донецьку. "Там зараз розміщуються адміністрація так званої "ДНР" та підрозділу ФСБ РФ. У забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакті" вона вказує місцем проживання Москву", – йдеться у матеріалі.





За даними ЗМІ, Желєзняк також причетний до непрозорого використання бюджетних коштів, виділених на фінансування партії. "Голос" перераховував мільйони гривень підконтрольним громадським організаціям під виглядом консультаційних послуг без деталізації їхнього утримання. Через недостовірні дані у звітності майже на 5 млн грн НАЗК припинило державне фінансування партії.

Журналісти також пов'язують Залізняка із внутрішнім конфліктом у "Голосі". Разом із Кірою Рудик він витісняв із партії депутатів, які не погоджувалися з політичною лінією керівництва, внаслідок чого фракція втратила половину складу.

Багато питань у бізнес-спільноти до народного обранця через його роботу першим заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Підприємці та економісти критикують законодавчі ініціативи комітету та називають їх репресивними.

"Аналіз доходів і видатків депутата та інша інформація, оприлюднена у ЗМІ, мала б зацікавити НАБУ. Принаймні, могла б стати предметом пильної уваги в контексті кількох статей Кримінального кодексу – 368–5 (незаконне збагачення), 191 (зловживання службовим становищем) та 3 особами)", – йдеться у матеріалі.