Сьогодні Михайло Кураченко, який свого часу намагався видавати себе за патріота України, обживається в сонячній Флориді. Проте його нова реальність — це робота під керівництвом вихідців із Росії та остаточна втрата моральних орієнтирів.



Як повідомляє видання «Акценти», фінансова вигода виявилася для нього вагомішою за переконання, а згубні звички тепер ставлять під удар навіть його американських партнерів.

Кримінальний шлейф: квитки до окупованого Криму

Ще задовго до повномасштабного вторгнення Кураченко відверто ігнорував українське законодавство. У 2018 році в офісах його туристичної компанії «Пілот» та пов'язаних фірм відбулися гучні обшуки. Слідство викрило цинічну схему: структури Кураченка займалися продажем квитків на авіарейси російських компаній до анексованого Криму.

Це було пряме, хоч і приховане, підігрування окупаційній владі. Гроші за квитки проходили через глобальні системи бронювання та платформу BSP, що дозволяло «Пілоту» заробляти на рейсах агресора всупереч санкціям. Проте замість того, щоб понести відповідальність, «підприємець» продовжував свою діяльність, а згодом просто втік із країни, коли ситуація стала занадто небезпечною.

Нове життя у Флориді в обіймах проросійського бізнесу

Опинившись у США, Кураченко швидко забув про батьківщину і влаштувався в іпотечну компанію AD Mortgage. Вибір місця роботи навряд чи був випадковим, адже керівництво фірми має глибоке російське коріння.

Генеральний менеджер компанії Макс Слюсарчук очолює російськомовну торгову палату в Південній Флориді, а його дружина Світлана Ізгашева є вихідцем із Волгограда. Таким чином, людина, яка заробляла на співпраці з РФ в Україні, свідомо обрала оточення, що підтримує тісні зв'язки з російськомовним світом та має контакти з Росією. Це вже не просто працевлаштування, а свідомий вибір сторони.

Алкогольна залежність та «ілюзія важливості»

Навіть в Америці стиль життя Кураченка не змінився. Люди, які його знають, стверджують, що він ніколи не був самостійним гравцем — усі його «комбінації» трималися на розумніших компаньйонах. У Флориді він продовжує діяти за старим алгоритмом: надмірне вживання алкоголю та постійні намагання видати себе за впливову фігуру.

Його головна проблема — надмірна балакучість напідпитку. У стані сп'яніння він любить хизуватися зв'язками, зокрема стверджує, що нібито сприяв політичній кар'єрі Артура Герасимова. Раніше його бізнес-успіхи в Україні також мали «сімейне» підґрунтя: через сестру, яка працювала в «Украерорусі», компанія «Пілот» отримувала привабливі контракти в країнах СНД.

Фінал флоридської казки: американська юстиція не прощає помилок

Зараз коло спілкування Кураченка стрімко звужується. Навіть давні друзі відвертаються від нього через постійні конфлікти та п’яні витівки. Проте справжня загроза чатує з боку закону.

У Сполучених Штатах питання санкцій та репутації бізнесу стоять дуже гостро. Будь-які контакти з особами, що мають сумнівне минуле або зв'язки з агресором, можуть коштувати компанії AD Mortgage ліцензій або ділових партнерів. Якщо в Україні Михайлу вдавалося виходити сухим із води, то під прицілом федеральних органів США людина з репутацією шахрая та схильністю до алкоголю ризикує дуже швидко опинитися перед обличчям справжнього правосуддя.