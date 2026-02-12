В українському інформаційному просторі періодично спливають молоді люди 25-30 років, які розповідають про свій неймовірний успіх та заробіток сотень мільйонів гривень, демонструючи розкішний спосіб життя, при цьому не маючи навіть реальної фірми.



Про це пише сайт Vlasti . Публікуємо текст без правок та коментарів.



Не відомий до початку 2026 року широкому загалу Владислав Колодистий голосно увірвався в інформаційний простір України місяць тому після інтерв'ю Youtube-каналу «Точка G» Олега Артишука.





Владислав Колодистий

В інтерв'ю успішний молодик розповів, що він кадровий військовий, навчався у військовому ВНЗ і пішов стопами батька, який був замкомандиром військової частини. Після ВНЗ Владислав потрапив за розподілом до авіаційної військової частини в Мелітополі, а не до рідного Борисполя, що не входило до його планів.

Як зізнається Владислав Колодистий, ще у ВНЗ, а потім уже у військовій частині, він із друзями почав займатися «криптою, «арбітражем» та різними темками», зрозумівши безперспективність військової служби та розуміючи які гроші можна заробити на «громадянці». Розповідаючи командиру ескадрильї, що на службі він буде не довго і в робочий час займаючись «арбітражем», у нього завдяки щасливому випадку почалися проблеми зі слухом. Після цього, Владислав у 2019 році був «списаний» з військової служби за станом здоров'я, хоча, судячи з інтерв'ю, а також фото та відео, як він сам на початку 2026 року літає над Португалією та океаном на літаку, грає в паділ, проблем зі здоров'ям у нього явно немає. Здоровий чоловік, який давав присягу і закінчив військовий ВНЗ, вирішив в Україну не повертатися.





Списаний через проблеми зі слухом із ЗСУ, кадровий український військовий та льотчик Владислав Колодистий, знайшов у собі сили стати на захист португальського неба.







2019 року, коли повернувшись на «громадянку», Владислав Колодистий з друзем зняв кілька офісів у Києві та почав працювати нелегально з арбітражу Інтернет-трафіку, залучаючи десятки співробітників. Однак, як він сам зізнається, у 2020-2021 роках почалися проблеми з правоохоронними органами.

«До першого обшуку все добре йшло, після обшуку партнера накрило нормально, у нього ще були проблеми з іншими проектами, прослуховування, стеження… Спілкувалися з хлопцями, у кого були великі команди всіх одного дня «ляснули», - зі жалем згадує Владислав Колодистий на той час. На цьому проекті він та його товариші заробили кілька мільйонів доларів, без сплати податків.

«Чим корумпованіша країна, тим більше знебашені схеми», - вважає майбутній мільярдер.

Гроші вирішили вкласти у криптообмінник, але «бізнес», за його словами, не пішов, бо не було знань, ринок складний і, головне, не було хорошого каналу безготівкових грошей та фіату.

Тоді київські «арбітражники» виїхали за кордон, до Португалії, де спробували запустити свою платіжну систему. Однак, за словами Владислава, ніхто ні в Португалії, ні в Іспанії, ні в іншій країні ЄС не видав їм ліцензію. Тому хлопці вирішили розпочати діяльність у Великій Британії. І тут починається найбільший обман.

І в інтерв'ю «Точка G», і в соціальних мережах Владислав Колодистий позиціонує себе як CEO компанії-розробника ПЗ для платежів PayAdmit і як співвласник цієї компанії, зазначаючи, що є ще основним рівноправним партнером українця, і дрібнішими партнерами, які в його команді вже кілька років.









За словами Владислава, його компанія PayAdmit, яка розробляє софт для платіжних систем, оцінюється на сьогоднішній день близько 100 млн. євро, а через рік може коштувати $1 млрд.

«Постійно прилітають пропозиції продатись. Потенціал ще мінімум х10 від того, що можна зробити. Ми оцінку дізнавалися, дев'ятизначне число, ... те, що за поточним доходом є 100 млн євро, означає х10 близько 1 млрд євро. Це лише софт», - каже нібито співвласник PayAdmit.

В інтерв'ю він визнає, що компанія займається і high-ризиком проектами, пов'язаними з платежами (Gambling, онлайн-казино і т.д.), добре на цьому заробляючи, а майже всі кошти зберігає в криптовалюті. При цьому основний дохід йде від софту, але також фірма займається всім, що пов'язано з платежами.

А зараз перейдемо на офіційний сайт PayAdmit. Інформації та назви юридичної особи PayAdmit на головній сторінці та на сторінці «Про нас» немає, але вона є на сторінці Terms and conditions. Отже, юридичною особою PayAdmit є компанія з Великобританії FIX IDEA LTD (реєстраційний номер 13282934), зареєстрована за адресою 2nd Floor College House 17 King Edwards Road, Ruislip, England, United Kingdom, HA4 7AE.

Згідно з офіційними британськими реєстрами , директором (юридично відповідальним, власником) FIX IDEA LTD є кіпріот Minas Patsalos, а до нього директором значилися ще 2 кіпріоти - Nicos Georgiou і Daniel Kurt Ioannou, а сама компанія була зареєстрована в 22 березня 2021 року. Ні Владислав Колодистий, ні інші українці ніколи не мали жодного відношення до неї і не згадуються в записах.

Нинішній директор FIX IDEA LTD кіпріот Minas Patsalos раніше працював рієлтором, а потім маркетологом.

Тут навіть не грає факт, що фірма зі уявною оцінкою зі стелі в 100 млн євро зареєстрована на околиці Лондона в житловому будинку (за фактом у кімнаті на горищі), який знаходиться в спальному районі. За цією ж адресою зареєстровано ще десятки фірм кіпріотів та українців.







На своїй сторінці у Linkedin Владислав зазначає, що працював у цій фірмі з січня 2021 року в київському офісі на позиції «Старший спеціаліст з розвитку бізнесу», при цьому сама компанія, нагадаємо, була зареєстрована 22 березня 2021 року. Разом з ним, у керівництві фірми значиться його дружина Олена, а також голова офісу продажів Віталій Дудник (Vitaliy Dudnyk), який раніше працював за скаками-схемами forex.











Майбутній мільярдер та CEO з дружиною розвивають бізнес

Однак більш примітно, що Владислав був директором британської фірми FINTECH GLOBAL SOFTWARE LTD , зареєстрованою за тією самою адресою, як і FIX IDEA LTD. Цю фірму зі статутним капіталом у 100 тис. фунтів він зареєстрував на початку червня 2025 року, а вже у вересні 2025 року він передав її відомій українці, засновниці сумнозвісної платіжної системи Fondy Валерії Вагоровської.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року Нацбанк України відмінив реєстрацію платіжної системи Fondy, власницею якої є Валерія Вагоровська. За інформацією НБУ, діяльність Fondy створювала загрози національній безпеці. Власницю компанії підозрювали у зв'язках з росіянами та терористами "ДНР", а саму платіжну платформу - у шахрайських операціях. Щоб врятувати гроші та компанію від санкцій, Вагоровська планувала продати Fondy найбільшому банку Грузії TBC Bank Group PLC. Антимонопольний комітет навіть дав дозвіл на правочин. Однак в останній момент втрутився Нацбанк – реєстрацію Fondy скасували і продавати вже не було чого.

За даними НБУ, причиною вилучення Fondy з реєстру платіжних систем стала інформація про те, що діяльність Fondy загрожує національній безпеці України. Регулятор звернувся до правоохоронців та спецслужб, які підтвердили документально, що Fondy несе загрозу країні. Після порушення кримінальних справ Валерія Вагоровська виїхала до Німеччини.

Такі прості факти дають зрозуміти, що Владислав Колодистий сам є «зіц-головою» та ширмою для Валерії Вагоровської чи людей, які за нею стоять, але й заздалегідь намагається уникнути відповідальності, розуміючи, що рано чи пізно доведеться відповідати перед правоохоронними органами Великобританії та інших країн.

Досвіду у Валерії у платіжних системах та чорних схемах значно більше, ніж Владислава. Сама Валерія Вагоровська за місяць у жовтні 2025 року переоформила цю фірму на громадянина Німеччини Сергія Лігера (Sergej Liger).

Владислав Колодистий також є партнером скандального білоруса Артема Ляшанова, який створив на папері фейкову криптоплатформу Thedex для обнала. Після оприлюднення цих фактів змушений був підчистити інформацію.

Правоохоронні органи України, Великобританії та інших країн мають зайнятися Владиславом Колодистим, Валерією Вагоровською та їх мільярдним «бізнесом», за фактом пральні для відмивання грошей та уникнення податків.