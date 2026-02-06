У Польщі створять урядову аналітичну групу, яка дослідить польський слід у «файлах Епштейна», а також можливу причетність до міжнародної афери російських спецслужб. Варшава не виключає ініціювання міжнародного слідства у цій справі.



Про це пише видання Високий замок.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск. За його словами, йдеться про польський слід у «файлах Епштейна», можливе використання польських дітей міжнародною педофільською мережею, яку очолював американський фінансист Джеффрі Епштейн.

Україні також варто було б створити таку робочу групу, яка б детально розслідувала «український слід» у файлах Епштейна. Довідалися би багато чого нового… А тим часом українці самі залюбки читають файли Епштейна на сайті американського мін'юсту, вишукуючи там знайомі прізвища…

Зокрема, набирає обертів загадкова історія з будинком у Львові, який був придбаний у 2015 році буцімто на кошти педофіла Епштейна.

Нерухомість за майже 3 мільйони гривень

Як уже писав «ВЗ», з більш ніж ста файлів, які стосуються Львова, є документи, де йдеться про купівлю нерухомості у центрі нашого міста. Це, зокрема, переписка між самим Епштейном і його довіреними особами, які займалися купівлею.

Так, у листі від 15 серпня 2017 року Епштейн запитує: «Яка ціна купівлі нерухомості і чи можете ви забезпечити документи, які це підтверджують?» Йому відповідають: «Щодо будинку за адресою вул. Романицького Б., 24, Львів, Україна — він був придбаний Ольгою Кравчук 2 лютого 2015 року за 2 мільйони 845 тисяч 396 українських гривень (128 тис. 500 доларів США)».

Детальний переклад і розслідування цієї фінансової оборудки провів «Еспресо». Епштейн листувався з українкою Анастасією Сіро (Сірооченко). Вона мистецтвознавиця, кураторка виставок молодих художників у Нью-Йорку, Лондоні та Венеційському бієнале, організаторка меценатських проєктів тощо. Закінчила ЛНУ ім. Івана Франка та Колумбійський університет у США.

У січні 2015 року Анастасія Сіро переказала 400 тисяч доларів на рахунок новоствореної нью-йоркської компанії «Lviv Enterprises LLC», оформивши це як позику бізнесу. Ці кошти планували використати на стартап — створення пілатес-студії у Львові. Власниця будівлі Ольга Кравчук на момент продажу вже мешкала у Польщі, тому оплату довелося переказувати за кордон. Загальну вартість угоди 2 845 396 грн. розбили на два транші, що ускладнило податкову звітність.

Перший транш — 50 тис. доларів — надійшов 30 січня 2015 року. Оскільки рахунок «Lviv Enterprises» ще не був активований, гроші переказали з рахунку іншої компанії — «Sublime Art». Другий платіж у 78,5 тис. доларів 2 лютого 2015 року здійснили вже з рахунку «Lviv Enterprises», що підтверджують банківські виписки.





Анастасія Сірооченко (Сіро). Фото espreso.tv

Через обмеження українського законодавства для іноземних компаній будівлю оформили не на фірму, а на матір Анастасії — Тетяну. Згодом вона передала нерухомість доньці за договором дарування.

«Високий Замок» з’ясував, що студія пілатесу на вулиці Романицького у Львові працює досі, має сайт. Та розташована вона не під номером 24, за яким зареєстрована старовинна вілла ХІХ століття, про яку пише весь інтернет. Студія пілатесу міститься за номером 24а у новій цегляній будівлі, зведеній у 2000-х роках. Згідно з матеріалами на сайті закладу, студією володіє Тетяна Георгіївна Сірооченко. За нашою інформацією, станом на сьогодні вона є діючим ФОП з КВЕД «Освіта у сфері спорту».

Звідки Ана взяла 400 тисяч доларів?

У файлах Епштейна міститься також інформація про перекази коштів з кишені одіозного фінансиста. У листуванні згадується ще одне відоме ім'я — фінансист і мільярдер Леон Блек. Окрім фінансів, він інвестував у мистецтво, був меценатом Музею сучасного мистецтва та очолював його раду у 2018−2021 роках. Відомо, що Блек і Сірооченко 5 червня 2017 року відвідували захід «Вечірка в саду», організований Музеєм сучасного мистецтва. Це підтверджують фотографії з події та звіт закладу про донорів, пише «Еспресо».

У файли Епштейна також є інформація, що Анастасія Сірооченко могла бути не просто знайомою, а довіреною особою, яка керувала частиною капіталу, пов’язаного з Блеком. Можливу співпрацю підтверджує лист Епштейна від 28 серпня 2017 року, у якому він обурюється дезінформацією щодо юридичної структури інвестицій у стартап «Crunchit». Перевірка показала, що Анастасія (Епштейн називає її Ана) інвестує не через компанію, а від власного імені спільно з «партнерами родини Блек».

У ще одному листі від 22 серпня 2017 року, ймовірно адресованому Леону Блеку, зафіксовані суми та дати переказів коштів. Епштейн пише: «…для початку, ти переказав 70к [тисяч] 2 січня, 400к [тисяч] 15 січня».

Саме цей переказ 400 тисяч доларів від 15 січня 2015 року передує події, коли 23 січня Анастасія перерахувала цю суму на рахунок «Lviv Enterprises» для купівлі нерухомості у Львові.





