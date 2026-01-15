Як німецька ROXALL намагається зробити українців піддослідними: історія схеми з лікарськими засобами, що ставить під загрозу життя людей.

Про це пише екснардеп Ігор Мосійчук, повідомляє сайт Антикор. Публікуємо текст без правок та коментарів. Редакція не несе відповідальність за інформацію оприлюднену іншими сайтами.

Німецька компанія ROXALL Medizin GmbH, яка спеціалізується на алерген-специфічній імунотерапії та просуває себе як високотехнологічний європейський виробник, опинилася в епіцентрі гучного кримінального провадження в Україні. Йдеться не про формальні порушення паперової звітності й не про бюрократичні помилки. Мова - про свідому спробу легалізувати НЕдосліджені препарати, обходячи обов’язкові етапи клінічних випробувань, і фактично - про ризик для життя реальних людей.

Це не випадковість. Не технічна помилка. Це - системна схема, підтверджена судовими матеріалами, наказами МОЗ та офіційними документами Державного експертного центру. І кримінальне провадження №42022000000001529 тут стало лише юридичним оформленням того, що правоохоронці називають - організованим механізмом фальсифікації клінічних випробувань.

Історія починається 19 червня 2022 року, коли РОКСАЛЛ Медіцін ГмбХ подає заявку на проведення клінічних випробувань… одразу ІІ–ІІІ фази. Проблема в тому, що компанія не має жодних підтверджених результатів ДО_клінічних досліджень та І фази - які є обов’язковими.

Згідно з Наказом МОЗ №690 від 23 вересня 2009 року, будь-який лікарський засіб має пройти чітку послідовність перевірок. Спочатку - доклінічні дослідження на клітинах і тваринах, які дозволяють оцінити токсичність, вплив на органи, можливі мутації та загальний профіль безпеки. Потім - І фаза клінічних випробувань, коли препарат уперше вводять людям, щоб зрозуміти, чи він узагалі не становить загрози. І лише після цього дозволяється переходити до ІІ та ІІІ фаз, де вже оцінюється ефективність.

Без цього етапу будь-які ін’єкції або введення препарату людині - це експеримент без гарантій безпеки. Саме тому експертна комісія МОЗ тоді відмовила ROXALL у дозволі. Що важливо, то на цьому етапі система спрацювала… Але ненадовго…

Вже 22 серпня 2022 року, після зміни складу комісії, ROXALL раптово отримує дозвіл. Без доклінічних досліджень. Без І фази. Фактично - всупереч вимогам власних нормативних актів МОЗ… Це означало, що українців почали залучати до випробувань препаратів із невідомим профілем безпеки. У таких умовах можливі найважчі наслідки - від алергічних реакцій до анафілактичного шоку і смерті.

Кульмінація настає 9 серпня 2023 року, коли правоохоронці проводять обшуки на клінічних базах, задіяних у випробуваннях ROXALL. Слідчі виявляють шокуючі речі: підроблені документи, які нібито підтверджували проведення І фази у Чехії; фальсифіковані звіти; вигаданих пацієнтів, які ніколи не брали участі у дослідженнях; реальних людей, яких записували у випробування без їхнього відома; пацієнтів без симптомів алергії, яких «лікували» препаратами.

Окрему роль у цій історії відіграє київська клініка «Форпост». Саме там, за даними слідства, відбувалася масова фальсифікація результатів. На підставі цих фейкових документів посадові особи Державного експертного центру МОЗ - дозволили проведення ІІ–ІІІ фаз випробувань. Фактично держава дала «зелене світло» експериментам над людьми, спираючись на підробки.

У судових ухвалах, які ухвалювалися в межах цього провадження, фігурують конкретні коди клінічних досліджень ROXALL: SL-351A, SL-361A, SC-332A, SL-3Q2A, а також препарат SLI-RX-PHL у формі сублінгвального спрею. Суд дозволяв слідчим отримувати доступ до електронних систем, логів входу лікарів, часу внесення даних, історії редагувань - тобто перевіряти, хто саме і коли «малював» результати…