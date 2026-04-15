Сполучені Штати Америки, 29 липня 2009 року Бернарда Мейдоффа (Bernard Lawrence Madoff) засуджено судом Нью-Йорка до 150 років ув'язнення за організацію найбільшої в історії фінансової піраміди на суму близько 64,8 мільярдів доларів, повідомляє Lenta.UA.

Австрія, Відень, наші дні. Наразі точної кількості постраждалих невідомо, але обчислюється сотнями людей від діяльності організатора фінансової піраміди, і це число далеко не остаточне. Сума збитків, які вдалося визначити на сьогодні, не менше 100 млн. євро.

Знайомтеся, Ашер Давидов (Аsher Davidov) громадянин Австрії, народився у місті Тель – Авів, Ізраїль, 27 липня, 1975 року. Батьки його родом із міста Ташкент.

Ашер Давидов (Аsher Davidov) та дружина Людмила

Починав свій шлях в інвестиційному бізнесі Ашер (Asher Davidov) у 2015 – 2016 роках. Можливо, на початковому етапі своєї діяльності він справді мав виключно добрі наміри і планував вести чесний бізнес. Але, як відомо, береш чужі гроші, а віддаєш свої. А може, Ашера надихнула історія Бернарда Мейдоффа, і інвестиційний бізнес став банальною фінансовою пірамідою. Люди понесли гроші під різні проекти.

Наприклад, такі як ресторани у Відні, які нібито належали Ашеру. На початковому етапі перші інвестори дійсно отримували свої дивіденди, «бізнес» потихеньку розвивався, з'являлися нові інвестори. Старі інвестори отримували свої дивіденди за рахунок нових інвесторів. Ашер Давидов (Аsher Davidov) розвивався, місця стає мало. Географія постраждалих на сьогодні це Автсрія, США, Ізраїль, Україна, Німеччина.

Ось перелік ресторанів у Відні, під розвиток яких Ашер брав гроші у вигляді інвестицій:

• Pizza Quartier am Karmelitermarkt, Karmelitermarkt 96, 1020 Wien

• Lubin, Hainburger Str. 48, 1030 Wien

• Café Ansari, Praterstraße 15, 1020 Wien

• Ristorante Francesco, Währinger Str. 66, 1090 Wien

• Ramasuri, Praterstraße 19, 1020 Wien

А також низка інших закладів.

Надалі виявилося, що він жодного відношення до цих об'єктів не мав, ресторани працюють і процвітають сьогодні без участі Ашера.

Крім ресторанного бізнесу, фінанси залучалися під комерційну та житлову нерухомість в Австрії та в Україні. Наприклад, в Україні він пропонував як об'єкти для інвестицій, елітну житлову та комерційну нерухомість у Києві та Одесі, мережу АЗС. В Австрії, на сайті компанії, до якої має відношення Давидов, є ескізи об'єктів, під які брали інвестиції (Об'єкт 1, Об'єкт 2). Кількість інвесторів зростала. Паралельно росли амбіції Ашера. З'явився дорогий офіс у самому центрі Відня – колишній офіс Meinl Bank, Bauernmarkt 2, 1010 Wien.

Він став благодійником. Будучи членом Єврейської громади у Відні, що налічує близько 15 000 осіб, у нього сформувався імідж того, хто «дає». За словами співрозмовників, він фінансував кілька синагог. Яка ціна цієї благодійності? Джерело одержання коштів для благодійності? Усі наші співрозмовники сходяться на думці – виключно за рахунок грошей інвесторів.

Створений і використовуваний Давидовим образ «благодійника» та успішного бізнесмена дозволяв йому розширювати свої контакти, у тому числі серед членів Єврейської громади в Австрії. Інвестори здебільшого не знали, що вони не одні в проекті. Серед постраждалих є його родичі. У батькыв дружини його власного племінника Давидов взяв понад 3 млн. євро, нібито на купівлю земельних ділянок, яких насправді не існують. Їм повідомлялося, що ці об'єкти нерухомості купуються за заниженою ціною у банків з наступним перепродажем, і гарним прибутком. Крім того, близькі друзі цієї сім'ї також залучили значні суми. Обидві сторони при цьому навмисно налаштовувалися одна проти одної. Вміння маніпулювати людьми, характерна риса Давидова (Asher Davidov), наголошують наші співрозмовники.

Протягом багатьох років Давидов (Asher Davidov) вибудовував систему на особисту довіру. Звідси й члени сім'ї, які постраждали з його близького оточення. За ними вже з'явилися сторонні інвестори. Відповідно, на початковому етапі всі отримували виплати за рахунок нових інвесторів. Саме ці перші виплати, за словами постраждалих, стали ключовими, вони створювали довіру та стимулювали нові вкладення. Потім весь цей «бізнес» почав сповільнюватись. Серед причин, з яких припинялися виплати, були спочатку пандемія COVID-19, а потім і війна в Україні (об'єкти нерухомості, як ми писали вище, нібито купувалися і в Україні). За словами постраждалих, із усіма підписували договори. Ось деякі з них.

Загалом це класична фінансова піраміда. Дохід інвесторам забезпечується за рахунок коштів нових залучених інвесторів. Інакше кажучи, дохід першим учасникам піраміди виплачується рахунок коштів наступних. Найчастіше справжнє джерело отримання доходу ховається, замість нього декларується вигаданий чи малозначимий. Саме підміна чи приховування інформації є шахрайством.

Кримінальний кодекс Австрії (абревіатура нім. öStGB oder StGB-AT; офіційна назва: Федеральний закон про дії, що перебувають під загрозою покарання, що призначається судом) передбачає за такі дії покарання строком до 10 років (Шахрайство, заборонені пірамідальні схеми § 18, § 14, 168a КК Австрії).

Австрія має правову державу, де наявність складу злочину, і міру покарання визначає суд, і лише суд. Ми лише надали невелику частину, яка є у нашому розпорядженні інформації, отриманої безпосередньо від постраждалих. У тому числі й громадян України. На прохання наших співрозмовників ми не згадуємо їхні імена та прізвища на даному етапі. Всім, хто постраждав від цієї «інвестиційної» схеми, ми пропонуємо писати на електронну пошту finanzpyramide.com@gmail.com.

Ну а насамкінець хотілося б нагадати, чим закінчилася історія Бернарда Мейдоффа. 29 червня 2009 року Бернарда Мейдоффа за свою аферу було засуджено судом Нью-Йорка до 150 років тюремного ув'язнення. Помер Мейдофф з природних причин у в'язниці штату Північна Кароліна на 83-му році життя 14 квітня 2021 року. Ми не знаємо, чи Мейдофф був джерелом натхнення для Ашера Давидова (Asher Davidov). Але звинувачення навколо віденського «підприємця» набувають масштабу, який багато хто вже порівнює зі справою Мейдоффа.

Далі буде …