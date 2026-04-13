Про це пише сайт Акценти. Публікуємо текст без правок та коментарів.



Михайло Кураченко, чиє ім’я в Україні міцно асоціюється зі скандальною турфірмою "Пілот" та торгівлею квитками до окупованого Криму, знайшов новий притулок під сонцем Флориди. Проте замість спокійної пенсії він обрав шлях, який веде до неминучої катастрофи. Працюючи на вихідців із Росії та потерпаючи від згубних залежностей, колишній бізнесмен стрімко втрачає залишки репутації. Про те, як «патріотизм» перетворився на долари, а алкоголь розв’язав язика людині, якій варто було б мовчати.

Кримінальний багаж: як заробляли на окупації

Минуле Михайла Кураченка в Україні нагадує сценарій кримінального детективу, де головний герой цинічно нехтує законом заради вигоди. Ще у 2018 році його компанія «Пілот» опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Обшуки правоохоронців виявили схему, від якої холоне серце: у розпал війни фірма Кураченка активно продавала квитки на рейси російських авіаліній до анексованого Криму.

Використовуючи міжнародні системи бронювання як ширму, Кураченко фактично допомагав окупантам легалізувати транспортне сполучення з півостровом. Поки країна боролася за територіальну цілісність, «підприємець» рахував прибутки від співпраці з агресором. Коли ж земля під ногами почала горіти, Михайло не вигадав нічого кращого, як зібрати речі та втекти за океан.

Флоридський затишок в обіймах «руського міра»

Опинившись у Сполучених Штатах, Кураченко не став шукати шляхів для очищення репутації. Навпаки, він свідомо пішов працювати у компанію AD Mortgage, де керівництво має дуже специфічне коріння. Його бос, Макс Слюсарчук, є помітною фігурою в російськомовній бізнес-спільноті Флориди, а дружина Слюсарчука, Світлана Ізгашева, приїхала до США з російського Волгограда.

Для людини, яка колись будувала бізнес на зв’язках із СНД, таке оточення стало ідеальним. Це вже не просто робота — це повернення у комфортне середовище, де зв’язки з Росією не вважаються токсичними. Проте для американського ринку праці такий вибір є красномовним свідченням того, чиї інтереси насправді близькі Кураченку.

Алкоголь, балакучість та «сімейні підряди»

Стиль життя Михайла у США мало чим відрізняється від його українського періоду. Знайомі описують його як людину, яка любить пускати пил в очі, хоча насправді ніколи не була самостійним лідером. Більшість його успіхів в Україні трималися на «сімейному лобі»: сестра Михайла працювала у структурі «Украероруху», що забезпечувало компанії «Пілот» розкішні контракти.

Зараз же головною проблемою Кураченка стала його пристрасть до міцних напоїв. У барах Флориди, перебуваючи напідпитку, Михайло часто втрачає контроль і починає хизуватися своїм нібито колосальним впливом. Зокрема, він любить розповідати, як «робив політичну кар’єру» відомим українським депутатам. Такі п’яні сповіді не лише роблять його посміховиськом, а й видають таємниці, які можуть бути цікавими правоохоронним органам.

За крок до правосуддя: чому Америка не пробачить помилок

Михайло Кураченко, схоже, досі не зрозумів, що США — це не Україна часів «кумівства». Тут питання репутації та дотримання санкційних режимів — це питання виживання бізнесу. Його присутність у компанії AD Mortgage вже стає токсичною. Якщо федеральні органи звернуть увагу на минуле Михайла, зокрема на його співпрацю з російськими авіалініями, компанія може миттєво втратити ліцензії та партнерів.

Сьогодні коло спілкування Кураченка звужується до кількох випадкових знайомих. Давні друзі втомилися від його постійних конфліктів та неадекватної поведінки. Михайло ризикує залишитися сам на сам із американською юстицією. А вона, як відомо, працює повільно, але невідворотно. Схоже, що фінал його пригоди у сонячній Флориді буде зовсім не таким райським, як він собі уявляв.