Про це пише сайт Конгрес Світ. Публікуємо текст без правок та коментарів.





Розслідування справи банку Рамзана Кадирова EFG Bank Luxembourg, про яке повідомляли раніше правоохоронці Герцогства Люксембург набирає нових подробиць. Як з’ясували журналісти Deutsche Welle EFG Bank використовувався не тільки для легалізації коштів родини Кадирова, але й для фінансування антиукраїнської діяльності. Йдеться, ймовірно, про перекази мільйонів євро. Одним із отримувачів може бути Глава Духовного управління мусульман України Муфтій України шейх Ахмед Тамім.

Згідно з даними ЗМІ Великого Герцогства, підтримуваний кланом Кадирова Ахмед Тамім неодноразово отримував фінансування з Люксембургу. При цьому призначення коштів могло бути зовсім не для підтримки релігійних програм. Йдеться про деструктивну діяльність і вербування мусульман України для створення про-російських осередків. Такі дії є вкрай поширеними — під виглядом благодійності режим Путіна-Кадирова створює групи для руйнування української державності зсередини, про що раніше повідомляв Obozrevatel.com. Сам Ахмед Тамім є близьким соратником Кадирова з 2009 року. Йому неодноразово висловлювали підтримку з Чечні та інших мусульманських громад Росії. Не дивно, що висловлювання самого Таміма повторювали стандартні наративи Кремля про екстремістів та вакхабітів.

Нещодавно журналісти провідних видань Європи отримали обмежений доступ до матеріалів розслідування щодо фінансових операцій Рамзана Кадирова всередині Люксембургу та низки інших країн ЄС.