Київський апеляційний суд визнав ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова винним у недостовірному декларування майна.

Про це пише портал Акценти.





Рішення суду є остаточним, і з сьогоднішнього дня Нацагентство з питань запобігання корупції має внести Бугрова у "реєстр корупціонерів", а Міністр освіти і науки звільнити його з посади ректора, чого вимагає законодавство про вищу освіту. До того ж закон забороняє Бугрову брати участь у виборах ректора будь-якого закладу вищої освіти.

Найбільше від відсторонення Бугрова постраждав спікер парламенту та голова Наглядової ради Університету Руслан Стефанчук, який у 2021 році фактично посадив Бугрова у крісло ректора, протягом п'яти років рятував його від численних сексуальних і корупційних скандалів та підключив весь адміністративний і фінансовий ресурс, щоб вплинути на сьогоднішнє рішення суду. Однак справедливість надиво перемогла.

Іншим наслідком рішенням суду має стати анулювання реєстрації Бугрова як кандидата на посаду ректора на наступних виборах в Університеті.

На цей випадок у Стефанчука вже готовий план дій. Для збереження впливу в Університеті з Бугровим було погоджено нову кандидатуру - проректорки Ганни Толстанової, яка заздалегідь підготувала пакет документів для реєстрації кандидатом в ректори.Проти Толстанової виступила частина команди Бугрова, серед яких наближена до нього проректорка Ксенія Смирнова, яка вважає, що Толстанова занадто амбітна та становить загрозу цілісності команди. Однак іншого кандидата, який задовольняє Стефанчука, Бугров поки не запропонував.

Кандидатуру Смирнової Стефанчук не підтримує. Вона фігурувала у сексуальному скандалі Бугрова у 2022 році, і в Університеті її називають коханкою ректора, а Стефанчук наполягає на "чистому від сексуальних скандалів" кандидаті.



Строк реєстрації кандидатів на вибори ректора Університету завершується 2 травня, і у Стефанчука та Бугрова залишилось небагато часу, щоб визначитись з оптимальною кандидатурою, яка зможе об'єднати стару команду.

Проте Студентський парламент Університету виступає за очищення Університету від всієї старої команди, яка підтримувала Бугрова, блокувала розслідування сексуальних скандалів, виправдовувала його аморальну та корупційну діяльність.

Отже сьогоднішнє рішення суду зробило перший, але головний і важливий крок у викоріненні з Університету корупційної та аморальної банди Стефанчука-Бугрова. Однак боротьба за повноцінне очищення Університету ще триватиме.