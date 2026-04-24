На сьогодні питання впровадження автоматизованих систем централізованого оповіщення в Одесі перебуває у центрі уваги як правоохоронних органів, так і громадськості.

Причиною зацікавленості стали можливі невідповідності у фінансовій та технічній частинах реалізованих проєктів.

Правова оцінка попередніх закупівель

За матеріалами Одеської обласної прокуратури, наразі здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження №42023163030000134 від 05.12.2023 року. Слідство вивчає обставини закупівель, проведених у 2023 році. Зокрема, перевіряється інформація щодо ймовірного завищення вартості обладнання та його відповідності технічним вимогам. У межах справи №522/613/24 на рахунки компанії-постачальника було накладено арешт для забезпечення подальших процесуальних дій.

Паралельно органи поліції (провадження №42025163010000045 від 25.03.2025 року) надають правову оцінку діям посадових осіб, які були відповідальними за цей напрямок. Питання стосується можливого неналежного виконання службових обов'язків, що могло призвести до неефективного використання бюджетних коштів.











Питання поточної діяльності та позиція громадськості

Громадські активісти та експерти висловлюють занепокоєння щодо планів подальшого фінансування аналогічних послуг. Зокрема, дискусійним є залучення до процесу Комунальної установи «Муніципальна варта», яка перебуває у стані припинення.





Серед основних зауважень, які лунають з боку громадськості:

Прозорість ціноутворення: існують припущення про можливість замовлення проєктних робіт за цінами, що можуть перевищувати середньоринкові.

Процедурні питання: виникають запитання щодо доцільності укладання договорів без використання електронної системи торгів у окремих випадках.

Врахування альтернатив: наявна інформація про наявність комерційних пропозицій з більш економічно вигідними показниками, які, на думку спостерігачів, потребують додаткового вивчення замовником.

В умовах воєнного стану та необхідності оперативного відновлення міської інфраструктури після обстрілів, питання ефективного розподілу кожної гривні з міського бюджету набуває стратегічного значення. Представники громади наголошують на необхідності максимальної відкритості процесів закупівлі для уникнення будь-яких сумнівів у їхній доцільності.