Колишній народний депутат України, політичний та громадський діяч Борислав Береза заявляє, що Національний банк України де-факто втратив свою інституційну незалежність та використовується як інструмент фінансування приватних інтересів осіб, наближених до керівництва Офісу президента.
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи опубліковані в медіа аудіозаписі розслідування НАБУ, які отримали назву "плівки Міндіча".
За словами екснардепа, зафіксовані на плівках розмови між бізнесменом Тимуром Міндічем та міністром оборони Рустемом Умеровим вказують на пряме та систематичне втручання неформальних діячів у роботу вищих державних фінансових установ. Береза зазначає, що при обговоренні дефіциту коштів на оборонні контракти Міндіч віддавав керівнику оборонного відомства прямі вказівки щодо залучення керівництва НБУ для покриття цих потреб поза стандартними комерційними процедурами.
"Коли Міндічу не вистачає бабла на його оборонні контракти, він не йде за процедурою брати комерційний кредит. Він дає команду Умерову: "Виклич банк, візьми". І далі просто шедевр: "Ти Пишного викликав?" "А виклич Сенс"", - цитує Береза фрагменти оприлюднених матеріалів кримінальної справи.
На думку автора публікації, такі дії свідчать про те, що головний банк країни, який згідно із законодавством та міжнародними меморандумами має зберігати повну незалежність, перетворився на "віконце каси для своїх".
Береза також переконаний, що чинний голова НБУ Андрій Пишний є політично залежною фігурою, яка орієнтована на виконання неформальних вказівок.
"Його туди ставили не для того, щоб він захищав макрофінансову стабільність або боровся з інфляцією. Його туди призначили саме для таких моментів — щоб колись у умовних "міндичів" касовий розрив, Глава НБУ за дзвінком брав під козирок і заливав їхні схеми грошима", — наголошується в тексті заяви.
Крім того, політик свідчить про формування мережі керованих держбанків. Зокрема, він згадує нещодавно націоналізований "Сенс Банк", управління яким, за його словами, здійснюють довірені особи Пишного - Олена Тютюн, Олексій Ступак та інші, що створює "ідеальну екосистему дерибану". Екс-нардеп також попередив менеджерів інших державних банків про неминучу юридичну відповідальність за виконання сумнівних приписів.
Оцінюючи поточну ситуацію у банківському секторі, Береза порівняв її з періодом керівництва попереднього голови НБУ Кирила Шевченка. Незважаючи на існуючі питання, зазначає Береза, Шевченко зміг зберегти інституційну незалежність регулятора.
Може завдяки цьому, і фінансова система не лягла у 2022 році. Офіс його відверто ненавидів, технічно "зжер" та вичавив з країни кримінальними справами. Ми дожили до такого сюру, що на тлі того, що виробляє Пишний, працюючи VIP-обслугою та касиром для друзів президента, навіть Шевченко зараз виглядає як непохитний стовп незалежності НБУ", — підкреслив політик.
Резюмуючи Борислав Береза звернув увагу на потенційні катастрофічні наслідки такого стилю управління для співпраці України з міжнародними партнерами. Він нагадав, що Міжнародний валютний фонд та Світовий банк упродовж багатьох років наполягали на збереженні незалежності НБУ як ключової умови фінансової допомоги.
"Вони дають нам мільярди на виживання країни, а в цей час тіньові вирішували "викликають Пишного", щоб вирішити свої питання. Це вже навіть не корупція. Це мародерство та повне руйнування залишків державних інститутів під час війни", - підсумував Береза.