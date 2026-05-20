Кандидат на посаду голови Федерації профспілок України Павло Прудніков активно обіцяє реформувати профспілковий рух та записує передвиборчі відео. Однак документи, які отримала редакція, свідчать, що до профспілкової діяльності його професійний шлях був далеким від захисту трудових прав. Актор драматичного театру, робота у російських медіа - його біографія викликає питання про те, яким чином він може допомогти розвивати профспілковий рух.



Вибори голови Федерації профспілок України відбудуться в четвер, 21 травня. На цю посаду претендує два кандидати – чинний голова ФПУ Сергій Бизов, а також заступник голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України Павло Прудніков. Екснардепа Сергія Капліна, за даними ЗМІ, до виборів не допустили, через невідповідність документів та порушення вимог до кандидатів.

Здавалося б, звичайний виборчий процес, два кандидати, нічого цікаво. Однак в розпорядженні редакції опинилися документи, які роблять виборчий процес цікавішим в контексті біографії одного із кандидатів.

Йдеться про заступника голови Атомпрофспілки Павла Пруднікова, який народився у в місті Волжський Волгоградської області росії. Там же він закінчив Свердловський державний театральний інститут, де отримав спеціальність актора драми. Однак це не єдиний його звʼязок із державою-агресором.

Після цього розпочалася акторська карʼєра Павла Пруднікова. Він працював актором, зокрема у Красноярському драмтеатрі. Він навіть встиг знятися в епізодичній ролі в російській кримінальній драмі «Коні в океані» («Лошади в океане»).







Після завершення акторської карʼєри Павло Прудніков працював в російських ЗМІ, зокрема кореспондентом телеканалу «Комсомолка Плюс» у Пензі. Не можна виключати, що у по приїзду в Україну кандидат на посаду голови ФПУ працював редактором газети «Атомщик України», яку випускала Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України. Звідти він перевівся на посаду керівника оргвідділу і згодом зайняв крісло заступника голови Атомпрофспілки.

Виникає логічне запитання, яке відношення актор драми може мати до атомщиків?

Павло Прудніков зараз активно веде соцмережі, де публікує свої перевиборчі обіцянки та записує відео. Очевидно, йому, як справжньому актору не вистачає уваги глядачів. Проте його стратегія розвитку профспілкового руху виглядає дуже популістичною, а деякі пункти взагалі суперечать логіці. Наприклад, Прудніков обіцяє долучити до профспілкового руху ФОПів та фрилансерів, які є самозайнятими, тобто і роботодавцями і працівниками в одній особі.

Раніше ЗМІ ставили під сумнів правдивість версії Павла Пруднікова щодо звільнення з лав Збройних сил України. За його словами, він був звільнений від військової служби в результаті поранення. Однак, за даними журналістам, він отримав травму в результаті ДТП в стані алкогольного сп’яніння.