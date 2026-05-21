Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксували в Дрогобичі після затвердження оновленої тарифної моделі виконавчим комітетом міської ради, повідомляє Politeka.

Рішення почало діяти з 29 квітня і запровадило диференційовану систему оплати за проїзд у міському громадському транспорті.

Вартість поїздки тепер залежить від способу розрахунку. Найнижчий тариф встановили для користувачів «Картки жителя Дрогобицької громади» та мобільного застосунку — 25 гривень. Оплата банківською карткою становить 28 гривень, тоді як готівковий розрахунок у водія — 30 гривень.

У міській раді пояснюють, що перегляд цін зумовлений економічним навантаженням на перевізників. Серед основних чинників називають зростання вартості пального та підвищення мінімальної заробітної плати, що безпосередньо впливає на собівартість рейсів.

Додатково транспортні підприємства повідомляють про збільшення витрат на технічне обслуговування автобусів і оновлення автопарку. За їхніми оцінками, без корекції тарифів утримання маршрутної мережі стає дедалі складнішим.

Соціальні пільги при цьому залишаються чинними: окремі категорії пасажирів продовжують користуватися безоплатним проїздом, який компенсується з бюджету громади. Також у місті обговорюють встановлення камер відеоспостереження в салонах автобусів для підвищення рівня безпеки.

У підсумку подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується змінами в системі оплати та поступовою адаптацією транспортної моделі міста до нових економічних умов.

У міськраді зазначають, що подальші коригування тарифів залежатимуть від вартості енергоносіїв і загальної фінансової ситуації у сфері перевезень.

