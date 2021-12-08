Трагедия случилась у бывшего мужа певицы Мэрайи Кэри известного актера, комика и ведущего Ника Кэннона – умер его пятимесячный сын.

Как сообщает Politeka.net, у бывшего мужа певицы Мэрайи Кэри Ника Кэннона, с которым они прожили в браке восемь лет, умер пятимесячный сын Зен. Причиной утраты стала страшная болезнь – рак мозга. О своем горе комик рассказал в эфире собственного телешоу The Nick Cannon Show.

Известно, что сына Зена родила реперу модель Алисса Скотт, он был самым младшим из семи детей Кэннона. По словам исполнителя, проблемы со здоровьем у ребенка начали проявляться на втором месяце жизни. Когда родители обратились к врачу, то выяснилось, что в голове мальчика начала скапливаться жидкость, а затем обнаружилась опухоль, которая начала очень быстро расти. Спасти ребенка не удалось.

Перед смертью сына Ник Кэннон покинул все и прилетел в Лос-Анджелес, где живет Алисса Скотт с Зеном. Там репер провел время с ребенком. "Я сделал все, чтобы провести с Зеном как можно больше времени. Мы проснулись в воскресенье и пошли к океану…", - поделился исполнитель в своем шоу.

В комментариях к публикации в Instagram пользователи начали соболезновать актеру: "У Бога для всего есть причина", "Вы такой сильный человек, держитесь", "Ни один родитель не заслуживает смерти своих детей", "Это разбивает сердце", "Глубочайшие соболезнования".

Напомним, Мэрайю Кэри обвинила в домогательствах девушка.

Как сообщала Politeka, Мэрайя Кэри призналась, что страдает заболеванием, о котором не говорят вслух.

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