Украинский актер Артур Логай поделился неожиданным откровением о своих чувствах на следующий день после победы на шоу «Танці з зірками», в котором он учавствовал в паре с Анной Карелиной.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артист рассказал, что на протяжении 13 недель съемок проекта они с партнершей постоянно находились в ритме сумасшедшей гонки. Ее кульминацией стало объявление их пары победителями.

«Импульс, восторг, радость, непонимание, снова восторг. Все смешалось. А на следующий день тишина. Тишина внутри. И осознание, что самые яркие, тёплые моменты были в процессе», - признался Логай.

Он также решил рассказать о маленьких традициях, которые возникли у них с Карелиной.

«Ни одна репетиция не обходилась без огромной шоколадки и разных сладостей, да, Ань? А перед репетицией обязательно кофе. Кто первый приехал с того и кофе», - рассказал Логай.

Он также поделился атмосферными снимками, на которых они с Карелиной сидели возле нарядной елочки.

Напомним, Артур Логай рассказал о реакции жены, что у него есть внебрачный сын.

Как сообщала Politeka, Артур Логай рассказал о своих впечатляющих гонорарах.

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