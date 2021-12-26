Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артист рассказал, что на протяжении 13 недель съемок проекта они с партнершей постоянно находились в ритме сумасшедшей гонки. Ее кульминацией стало объявление их пары победителями.
«Импульс, восторг, радость, непонимание, снова восторг. Все смешалось. А на следующий день тишина. Тишина внутри. И осознание, что самые яркие, тёплые моменты были в процессе», - признался Логай.
Он также решил рассказать о маленьких традициях, которые возникли у них с Карелиной.
«Ни одна репетиция не обходилась без огромной шоколадки и разных сладостей, да, Ань? А перед репетицией обязательно кофе. Кто первый приехал с того и кофе», - рассказал Логай.
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Он также поделился атмосферными снимками, на которых они с Карелиной сидели возле нарядной елочки.
Напомним, Артур Логай рассказал о реакции жены, что у него есть внебрачный сын.
Как сообщала Politeka, Артур Логай рассказал о своих впечатляющих гонорарах.
Также Politeka писала, что победитель "Танців з зірками" Артур Логай с петлей на шее напугал кадрами.