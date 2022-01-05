Дружина Романа Сасанчина, 23-річна Іванна, яка днями народила дочку Елізабет, розповіла в Інстаграм, як пройшли пологи, та що було не так, як вона планувала, передає Politeka.net.

Іванна Сасанчин зазначила, що їй робили кесарів розтин.

«Взагалі не боляче. Ти там взагалі нічого не відчуваєш. Я, до речі ще під час операції питала, чи багато в мене жиру в животі», - зазначила дружина переможця «Голосу країни».

Також Іванна Сасанчин зізналася, що не уявляла, що перейми будуть такими болючими.

«Я не чекала, що схватки будуть настільки болючими. Я там просто кричала, що, будь ласка, вколіть мені знеболювальне. Я на колінах готова була стати, щоб мені знеболювальне дали, тому що я не витримувала. А Рома чуть не посивів», - розповіла дружина переможця «Голосу країни».

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