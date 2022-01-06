Анастасія Приходько стала вести соціальні мережі помітно активніше після появи на світ третьої дитини, тепер вона розповідає про сім'ю і дивує домашніми кадрами.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько вирішила показати щасливе сімейне фото зі своїми старшими дітьми. Варто відзначити, що останню вагітність вона приховувала до самих пологів і тільки потім розповіла про появу на світ третьої дитини, показавши сина і розповівши про самопочуття.

"Дорогі друзі, ми поспішаємо привітати Вас з наступаючим Різдвом! Дуже хочеться спокою, стабільності в житті в наш час, і міцної нервової системи!А головне як фільмі» Службовий Роман " нехай всі будуть здорові! Обіймаю вас мої друзі!» - пише Приходько під новим кадром зі старшими дітьми.

Шанувальники приєдналися до привітань: "і вас ); взаємно і всього хорошого!; спасибі, Настюш і тобі також, ви дуже красиві; Різдво було 25 грудня, Анастасія! Ви супер; Настя, твою сім'ю з наступаючим Різдвом Христовим і Божого благословення вашій родині, здоров'я міцного❤" »

Раніше ми писали, що Приходько поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравим відео зі свого виступу на "музичній платформі". Треба сказати, що для виходу на сцену зірка вибрала просто приголомшливий жіночний образ.

У ролику видно, що перед глядачами Анастасія виконала свою нову пісню" Подруга", і зробила це дуже професійно і впевнено, враховуючи, що артистка на деякий час брала перерву у творчості.

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