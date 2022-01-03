Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравим відео зі свого виступу на "Музичній платформі". Треба сказати, що для виходу на сцену зірка вибрала просто приголомшливий жіночний образ.

У ролику видно, що перед глядачами Анастасія виконала свою нову пісню "Подруга", і зробила це дуже професійно і впевнено, враховуючи, що артистка на деякий час брала перерву у творчості.

Для концерту Приходько здорово змінилася, вона вийшла на сцену у вузькій довгій сукні білого кольору з цікавим чорним декором. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і жіночні форми співачки. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

"Обожнюю просто", "Пісня вогонь. Ви дуже красива, образ прекрасний", "Настя, ти найкраща", "Спасибі вам за цю пісню", "Офігенна!", "Чарівна! Жива, природна. Я від Вас балдію!", "Шикарна", - тут же почали коментувати користувачі виступ Насті.

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