67-летний оператор и сценарист Леонид Казаков был найден мертвым утром 1 января в его квартире. Об этом стало известно только сейчас, пишет «Стархит».

Утром 1 января в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Цюрупы районе Черемушки найден без признаков жизни Леонид Казаков. Тело кинематографиста было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая даст точный ответ о причинах смерти.

По предварительной версии, сценарист скончался по естественным причинам. Друг покойного Александр Бурцев также рассказал, что у него были проблемы со здоровьем.

Напомним, что Леонид Казаков работал над двумя сезонами сериала «Марш Турецкого», где в главной роли снялся известный российский актер Александр Домогаров. Кроме этого Леонід Казаков принимал участие в создании таких сериалов, как "Земский доктор", "Сивый мерин", "Моя граница".

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