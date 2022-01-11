Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая, которая за год похудела на 20 килограммов, поедлилась новыми интересными кадрами. Сама певица ранее призналась, что лишние килограммы "ушли" и во время ее участия в шоу "Танці з зірками", ведь репетиции отнимали много сил и энергии.
В новом посте Александра Зарицкая запечатлена с хореографом Валерием Скрипкой. Певица приглашает всех желающих поучаствовать в их совместном танцевальном мастер-классе.
На одном из фото Александра Зарицкая запечатлена в шпагате.
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Пользователи Сети восхищаются похудевшей фигурой Александры Зарицкой.
«Здорово похудела», «Какие же вы прекрасные», «Как Ты постройнела! Танцы пошли на пользу. Сногсшибательная девушка», «Огонь», "Красавица, в чудесной форме🔥👏, талантлива за что не возьмешся", - пишут в комментариях.
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