Відома співачка Світлана Лобода показала своїх дочок, Єву і Тільду, на відео - днями зірка влаштувала з дівчатками новорічну фотосесію.

Світлана Лобода - популярна виконавиця, а також мама двох дочок, Єви і Тільди, повідомляє Politeka.net. Артистка народила першу дочку, Євангеліну, від хореографа Андрія Царя у 2011 році. А у 2018-му році вона стала мамою Тільди, ім'я батька дівчинки Світлана Лобода приховує. Однак ходять чутки, що зірка народила від лідера групи "Rammstein" Тілля Ліндеманна.

Примітно, що довгий час зірка приховувала обличчя Єви, а зараз не показує Тільду. Поглянути на дитину можна лише зі спини. Днями співачка опублікувала новорічні фото з доньками, а цього разу вирішила показати, що відбувалося за кадром. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Тільда цілувала маму і сестричку, а ті посміхалися.

Відео швидко зібрало понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Улюблена сімейка", " Світлана, я знаю хто вас затьмарив😂"," довговолоса маленька ніжна дівчинка і неземна любов❤️❤️❤ ️ дай Бог щастя🕊 !!!", "Гарненька сніжинка, все паморочиться і паморочиться, а, може, це принцеса хуртовина️️"," Моя солодка цукерка🤍 🤍 🤍", " ой, яка Тілля мила, яке у малятка волоссячко густе і красиве!".

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