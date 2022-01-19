Блогер Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павліка, похвалилася шикарним подарунком, який привезла з собою з Карпат.

Як відомо, Репяхова з маленьким сином і чоловіком, який вдвічі її старший, провела новорічні канікули на гірсько-лижному курорті країни Буковелі. Дівчина не могла поїхати, щоб не порадувати себе обновками. У своїх "сторіз" в Instagram Катя показала, як приміряє кілька суконь-вишиванок - одну з них люблячий чоловік їй подарував, передає Politeka.net.

"Перш ніж поїхати, ми зайшли в магазин ексклюзивної вишивки біля готелю😍 Я дуже хочу собі сукню, - повідомила дружина Павліка, - Просто вау, скажіть?"

Репяхова покрасувалася в темно-зеленій сукні з червоною вишивкою, яка, в підсумку, їй і дісталася.

"Чоловікові це сподобалося. Він мені її дарує", - заявила вона.

Проте, самій Каті більше сподобався інший наряд - чорний з ніжно-рожевим орнаментом. На жаль, плаття виявилося завелике, але дружина Павліка придумала рішення.

"Мені це дуже. Але воно велике. Думаю пошити таке за своїми мірками, - повідомила дівчина, - Просто закохалася в цю сукню❤️".

Не залишаться без подарунків і Павлік з сином.

"І ще нам пошиють фемілі-лук, чоловікові і Михайлику", - додала Репяхова.

Нагадаємо, Репяхова зізналася, де зараз живе з Віктором Павликом, у якого квартирна суперечка з колишньою: "не секрет..."

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