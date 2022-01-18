27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, вирішила "зникнути", показавши перед цим своїх чоловіка і дитину.

Дружина Віктора Павліка - блогерка з аудиторією в Instagram у 153 тисячі осіб, передає Politeka.net. Дівчина багато розповідає про особисте життя, зокрема, нещодавно вона ділилася тим, як з родиною проводить час у Буковелі.

У нових сторіс Instagram дружина артиста розповіла, що зникне з соцмережі на деякий час. Як виявилося, Катя Реп'яхова разом з чоловіком і сином, Мішею, повертаються додому, де її чекає дуже багато справ.

"Сьогодні йду у вихідний. Сьогодні ми приїжджаємо додому, валізи, речі, прання і, може, відпочинок. Вийду в сторіс завтра, не сумуйте", - написала дружина Віктора Павліка.

Також вона вимовила: "Татко, Мішенька, еспресо - все як повинно бути".

Однак все ж блогерка порушила свою обіцянку і вийшла в ефір через дві години, показавши свій гарний сніданок.

"Гаразд, покажу ще свій сніданок і все", - написала вона.

Зазначимо, пара їздила не тільки з сином, але і з мамою Каті Реп'яхової, яка допомагає зіркам з дитиною.

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