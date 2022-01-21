Так, 27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за чоловіка, опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, якими заінтригувала шанувальників, передає Рoliteka.net.

"Вчора я зробила дві знакові покупочки, - оголосила дружина Павліка, - Вірніше, одну мені зробив мій чоловік. А другу - я відправила передоплату, ця річ їде з Італії, буде через тиждень або через два. Як думаєте, що це?".

Користувачі кинулися відповідати й одна відповідь особливо сподобався Реп'яховій: "Щось до весілля)".

Дівчина обмовилася, що мріє про пишне застілля вже цієї весни.

"До весілля - це прикольна мила відповідь, але ні. Поки це не до весілля, але про весілля все частіше і частіше замислююся і думаю, що по весні треба таки його, напевно, відгуляти", - прокоментувала Репяхова.

Відзначимо, вони з Павліком розписалася 29 травня 2020 року в одному з київських РАГСів. Весілля закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли на середину серпня. Однак, того ж літа після дворічної боротьби з раком помер син артиста, тому молоде подружжя знову перенесло гуляння.

У червні 2021-го у Реп'яхової та Павліка народилася дитина - так що теж поки було не до весілля.

Більш того, кілька місяців тому між подружжям спалахнула сварка з приводу конфлікту Каті та колишньої дружини Павліка Лариси Созаєвої. Артист натякнув, що не підтримує свою нинішню другу половинку в її "війні".

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