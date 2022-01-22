Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна Катерина Репяхова, яка одружена з 55-річним українським артистом Віктором Павликом, розповіла, що готується до пластичних операцій.

Катерина Репяхова поділилася своїми планами на рік, де крім нової машини, можливого переїзду в нове житло і весілля (Репяхова і Павлик розписалися в 2020 році, але відмовилися від святкування через смерть сина артиста), виявилися дві пластичні операції.

Подружжя Віктора Павлика має намір підправити груди, на якій позначилося грудне вигодовування, і змінити форму носа.

Катерина Репяхова зазначила, що раніше не збиралася робити ринопластику, але останнім часом її думка з цього приводу змінилася.

"Ринопластика? ВФ сказав же, що розлучиться", - здивувалися фоловери дівчата.

Катерина Репяхова підтвердила, що Віктор Павлік негативно ставиться до такого її наміру, але вона збирається переконати чоловіка.

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