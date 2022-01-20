Як передає Politeka.net, в Instagram Катерина Репяхова опублікувала фото свого сина і розповіла, як вони побували в лікарні.
"Сьогодні ми відвідали планово нашого педіатра. Мішенька за останні кілька місяців не набрав вагу зовсім, навіть трохи втратив. Педіатр сказала, що це нормально, Мишко дуже активний. Міша важить 9 кг. зріст 74 см", - розповіла Репяхова.
За словами дівчини, їй пощастило з педіатром, який завжди знаходиться з ними на зв'язку.
«Ми вакцинуємося за графіком, починаючи з пологового будинку», - додала Репяхова.
У коментарях молодій мамі залишили масу теплих відгуків.
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"Який гарний мужчинка", "Янголятко", "Карапуз", "Який милий у вас синочок", "Здоров'я янголятко", "Щаслива матуся", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Катерина Репяхова є відомим блогером, тому все її життя на виду.
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