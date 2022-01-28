Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, победительница "Танців з зірками", рассказала о болезни, с которой столкнулась.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной танцовщицей и хореографом из Украины. Звезда недавно согласилась поработать в Грузии, став хореографом-постановщиком местных "Танцев со звездами". Не забывает Илона и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о своей болезни.

"Омикрон!!!

Многие спрашивали меня как именно протекало заболевание и какие были симптомы?! Как лечилась? Решила написать пост об этом.

Все случилось внезапно и сначала я даже не поняла что это ковид- новый штам. Так как все симптомы очень напоминают обычное ОРВИ.

Симптомы:

- першение в горле

- слабость общая и недомогание

- головная боль

- температура 37-37,5

- легкий насморк

Только сдав тест я поняла что у меня ковид. Муж находился со мной все это время и он не заболел, видимо его имунная система сильнее, а может просто Бог отвёл, хотя все симптомы у него тоже были,но при этом отрицательный тест.

Я сдавала анализы крови: общий, д-димер, коагулограмму и делала рентген. Анализы,слава богу, для протекания болезни были +\- в допустимых параметрах,но главное было то, что инфекция была вирусная, а не бактериальная - это уже была моя победа.

Способ лечения: витамин Д, витамин С, цинк, обильное питьё всевозможных чаёв на основе мёда, имбиря, лимон, отвар трав, омега-3, грузинская ча-ча, дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой, часто измеряла сатурацию и хорошие позитивные мысли.

Но пару дней были панические атаки и это жесть была, впервые в жизни думала что умру в чужой стране и не увижу детей!!! В итоге начала отвлекать себя позитивными сериалами, танцами и игрой в карты!

А как было у вас и как побороли эту гадость?", - написала звезда.

Напомним, Илона Гвоздева вышла из себя из-за дистанционного обучения и налогов

А еще Politeka писала, что Гвоздева из «Танців з зірками» показала, как ее балует муж после возвращения в Украину

Также Politeka сообщала, что Гвоздева после работы в Грузии пристыдила украинцев



