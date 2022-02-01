Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является победительницей одного из сезонов шоу "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовала новое видео. На кадрах Гвоздева похвасталась своей спортивной фигурой и рассказала, как сохраняет такую форму после того, как родила двоих детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Два-три раза в неделю я стараюсь посещать тренажёрный зал и минимум три-четыре раза провожу танцевальные тренировки

Такой ритм жизни позволяет держать мое тело в тонусе, учитывая что моему второму малышу всего лишь 1год 3 мес", — рассказала Илона Гвоздева.

Поклонники оставили множество комментариев под видео Гвоздевой: "Пчелка трудяга", "Шикарно выглядите и отлично восстановились после малыша", "Класс!", "Красота, завораживает", "Вы трудяга", "Восхищение", "Илона, вы такая крутая. Спасибо за вашу мотивацию", "Вы для всех пример", Невероятные упражнения", "Илона, подскажите, пожалуйста, сколько кг Вы набрали за беременность и есть ли растяжки?"

Ранее сообщалось, Гвоздева из "Танців з зірками" заинтриговала талантами маленького ребенка: "Когда танцы в крови"

Также, "Это жесть": Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о своей болезни и лечении за границей

Politeka рассказывала, Илона Гвоздева вышла из себя из-за дистанционного обучения и налогов: "Как дальше жить в этой стране?"



