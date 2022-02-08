Как передает Politeka.net, Алёна Шоптенко является главным хореографом на шоу "Танці з зірками", где ранее принимала участие. На своей странице в Инстаграм Шоптенко поделилась новым фото. Оказалось, что муж её подруги решил сделать своей жене подарок - и привезти Алёну Шоптенко в Канны. Танцовщица рассказала, как это состоялось.

"Со словами "Алена, лучшего подарка, чем ты, мне не найти", муж моей лучшей подруги предложил привезти меня в качестве сюрприза к ней на день рождения в Канны, куда они переехали жить более пяти лет назад.

В течение суток мы занимались организацией поездки. Билеты, трансфер, перенос всех рабочих планов… И вот самолет приземлился, и я с бантом на голове в качестве главного подарка приехала к подруге, которую не видела почти год.

Так у меня появилось три незапланированных дня отпуска в Каннах, у моря, в тепле, с близкими людьми. Подарок готовили вроде бы подруге, а получилось и мне.

Делюсь с вами кусочком своего счастья", — поделилась Алёна Шоптенко.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией танцовщицы: "Отличный подарок!", "Каков муж! Какой затейник", "Отличный подарок/сюрприз 🥰 мы когда в Штаты прилетаем, стараемся сюрпризом удивить друзей", "Супер красотка", "Звучит отлично", "Крутой подарок", "Великолепно! Шикарный подарочек".

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