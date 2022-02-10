Хореограф Алена Шоптенко, которая побеждала на "Танцях з зірками", устроила эффектные танцы, порадовав фанатов в блоге.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - популярная украинская танцовщица и хореограф. Звезда побеждала на проекте "Танці з зірками", а в последнем сезоне приняла предложение стать главным хореографом проекта. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показала свое умение танцевать.

На первом сторис Алена подошла к зеркалу, показывая образ в платье с разрезом.

"Начали снимать рубрику", - написала Шоптенко.

На втором сторис звезда уже танцева, впечатляя гибкостью и растяжкой. Алена танцевала рядом с оператором, который снимал каждое движение артистки.

"Практически в дуэте с оператором", - написала Алена.

А на третьем сторис звезда раскрыла один из секретов на съемочной площадке.

"А иногда между танцами подрабатываю хлопушкой. Хлопушка - инструмент для дальнейшей синхронизации изображения и звука во время съемок", - написала звезда.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" удивила заявлением в полупрозрачном платье

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