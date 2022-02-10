Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - популярная украинская танцовщица и хореограф. Звезда побеждала на проекте "Танці з зірками", а в последнем сезоне приняла предложение стать главным хореографом проекта. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показала свое умение танцевать.
На первом сторис Алена подошла к зеркалу, показывая образ в платье с разрезом.
"Начали снимать рубрику", - написала Шоптенко.
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На втором сторис звезда уже танцева, впечатляя гибкостью и растяжкой. Алена танцевала рядом с оператором, который снимал каждое движение артистки.
"Практически в дуэте с оператором", - написала Алена.
А на третьем сторис звезда раскрыла один из секретов на съемочной площадке.
"А иногда между танцами подрабатываю хлопушкой. Хлопушка - инструмент для дальнейшей синхронизации изображения и звука во время съемок", - написала звезда.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" удивила заявлением в полупрозрачном платье
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