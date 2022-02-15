Відома танцівниця і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова чесно розповіла про атаку на свій автомобіль.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова прославилася як талановита танцівниця, яка стала зіркою проекту "Танці з зірками". На своїй сторінці в Instagram хореограф вирішила розповісти правду щодо відео, де їй розбили лобове скло на машині.

"Можу вам точно сказати, що всі живі, здорові. Дійсно цей хлопець розбив мені лобове скло моєї машини. Але це вже було на СТО. Я потрапила до нього на СТО по страховому випадку, і як виявилося пізніше, що моя аварія привела мене до кльових хлопців, які воскресили мою пташку", - розповіла Ілона Гвоздьова.

"Найцікавіше, що всі, хто побачив моє відео, написав стільки гидот і бруду, що аж температура піднялася. Всю правду ви скоро зможете побачити у мене на сторінці", — поділилася танцівниця.

Нагадаємо, що нещодавно Гвоздьова опублікувала відео, де чоловік розбиває лобове скло її автомобіля.

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