Бывший муж известной певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал после того, как слега обновил прическу - образ в общем получился стильгным.

Бывший муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, активно ведет страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. В сторис он показывает, где и как проводит время.

В этот раз бизнесмен посетил барбершоп и показал себя с обновленной стрижкой.

Также Мурат сделал селфи, сидя в машине немного ближе показав, в каком образе он сейчас. На фото экс-супруг Ани Лорак накинул на голову капюшон и надел очки с голубыми стеклами.

"Никогда не сдавайся", - написал бизнесмен.

Отметим, нередко на странице бизнесмена появляются кадры с его новой возлюбленной, визажисткой Лилией. В прошлом году Мурат сделал ей предложение.

Люди в комментариях под записями с Лилией часто сравнивают невесту бизнесмена с Ани Лорак.

"Давайте перестанем 🛑 комментировать чужую жизнь . Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите", - написал под одним из своих постов бизнесмен.

Однако много, кто его обвинил в пиаре на имени известной певицы, и уверены, что Мурат выставляет снимки именно для того, чтобы его обсуждали.

Напомним, экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной

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