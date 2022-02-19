Бывший муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, активно ведет страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. В сторис он показывает, где и как проводит время.
В этот раз бизнесмен посетил барбершоп и показал себя с обновленной стрижкой.
Также Мурат сделал селфи, сидя в машине немного ближе показав, в каком образе он сейчас. На фото экс-супруг Ани Лорак накинул на голову капюшон и надел очки с голубыми стеклами.
"Никогда не сдавайся", - написал бизнесмен.
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Отметим, нередко на странице бизнесмена появляются кадры с его новой возлюбленной, визажисткой Лилией. В прошлом году Мурат сделал ей предложение.
Люди в комментариях под записями с Лилией часто сравнивают невесту бизнесмена с Ани Лорак.
"Давайте перестанем 🛑 комментировать чужую жизнь . Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите", - написал под одним из своих постов бизнесмен.
Однако много, кто его обвинил в пиаре на имени известной певицы, и уверены, что Мурат выставляет снимки именно для того, чтобы его обсуждали.
Напомним, экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной
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