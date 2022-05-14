Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показала, как выглядит после недосыпа.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая в 13-м году представляла страну на Евровидении, но заняла там только третье место. А недавно звезда участвовала в шоу "Маска", где заняла первое место, после чего решила попробовать найти свою любовь на шоу "Холостячка". Но с победителем Андреем Задворным Злате не удалось построить отношения. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала, как выглядит после недосыпа.

"Ну вот мой обычный график, переезд/перелет и недостаток сна", - написала на первом сторис Злата, делая селфи.

"Скоро буду выезжать в аэропорт. Я почти сутки не сплю, сегодняшняя ночь не считается, потому что я не могу уснуть из-за концерта и эмоций, поэтому я на какое-то время пропаду из сторис", - сказала Огневич.

"Так было и сегодня", - добавила звезда на еще одном сторис.

Напомним, бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви

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