Как пишет Politeka.net, в соцсетях высказались на тему новой инициативы певицы – создания центра психологической поддержки для украинцев LOBODA Help Centеr.

Как известно, в последние годы Лобода работала и какое-то время жила в россии. И хотя после начала полномасштабной войны певица осудила действия оккупантов и с тех пор выступает в поддержку Украины, многие украинцы не смогли забыть о ее выборе после 2014 года.

Сейчас певица объявила о создании нового проекта для помощи украинцам.

«Невозможно забыть пережитый ужас. Сложно справиться с новыми условиями жизни, с неуверенностью в завтрашнем дне, а иногда и с отчаянием. Я знаю эти чувства, потому что сама переживаю их», - написала Лобода

Впрочем, многие украинцы остаются настроенными крайне скептично.

«Слишком поздно», «Вылезло! Сиди молча!», «Напелась в рашке», «Себя пусть поддержит! Переживает оно», «Блевать от нее хочется», «Я бы не пошла к ней в этот проект. Лицемерием попахивает», «А что она там знает и переживает, извиняюсь? Возможно, была в оккупации», «Переобувается в полете звезда», - пишут люди.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская дала важный совет украинцам.

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