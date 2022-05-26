Как пишет Politeka.net, сейчас проходит Каннских кинофестиваль. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с агрессором и поэтому многие звезды на красной дорожке решили еще раз об этом заявить, появившись в нарядах в украинских цветах. Фотоподборку собрал "Зірковий шлях", который опубликовал наряды звезд у себя в Инстаграм.
"В мире новый украинизированный тренд
Некоторые звезды пришли на Каннский кинофестиваль в сине-желтых образах. Делитесь в комментариях, чей look вам больше нравится:
Блогерша Саша Рэй в «Diamant blanc»
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Новый крупный пожар полыхает в рф: огонь подбирается к жилым домам, фото
"За "мир" и переговоры": в Европе сформировался пропутинский блок для давления на Украину
Дефицит соли в разгаре, уже продают почти по 100 гривен за пачку: фотодоказательство
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Актриса Шэрон Стоун в сине-желтом костюме
Основательница «Оскара для блоггеров» Мария Чаплин в платье от Оксаны Караванской" - написано было в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как красиво", "Спасибо тебе, мир, за поддержку!!!", "а мне все понравились".
Напомним, Шэрон Стоун поделилась горем, которое долго скрывала
А еще Politeka сообщала, что Шэрон Стоун показала свою маму после пяти инсультов и инфаркта
Также Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун устроила мастер-класс по соблазнению в лучших нарядах