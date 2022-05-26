Актриса Шерон Стоун и другие звезды примерили на себя наряды в украинских цветах, появившись на красной дорожке на Каннском кинофестивале.

Как пишет Politeka.net, сейчас проходит Каннских кинофестиваль. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с агрессором и поэтому многие звезды на красной дорожке решили еще раз об этом заявить, появившись в нарядах в украинских цветах. Фотоподборку собрал "Зірковий шлях", который опубликовал наряды звезд у себя в Инстаграм.

"В мире новый украинизированный тренд

Некоторые звезды пришли на Каннский кинофестиваль в сине-желтых образах. Делитесь в комментариях, чей look вам больше нравится:

Блогерша Саша Рэй в «Diamant blanc»

Актриса Шэрон Стоун в сине-желтом костюме

Основательница «Оскара для блоггеров» Мария Чаплин в платье от Оксаны Караванской" - написано было в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как красиво", "Спасибо тебе, мир, за поддержку!!!", "а мне все понравились".

Напомним, Шэрон Стоун поделилась горем, которое долго скрывала

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