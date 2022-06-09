Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Владимир с 2020 года женат на красотке Кристине. Пара собиралась построить дом, но после 24 февраля раздумывает над продажей участка. Владимир сразу отправился защищать Украину, а Кристина благотворительностью, помогая украинцам. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Остапчук опубликовал кадры, на которых показал свою тренировку по боксу в спортзале.

"Я вам рассказывал, что в универе ходил на бокс, пока моего тренера не посадили?)", - спросил Владимир.

Напомним, жена Остапчука показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука показала, как прихорошилась впервые за долгое время

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, какой завтрак приготовил для красотки-жены



