Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Владимир с 2020 года женат на красотке Кристине. Пара собиралась построить дом, но после 24 февраля раздумывает над продажей участка. Владимир сразу отправился защищать Украину, а Кристина благотворительностью, помогая украинцам. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Остапчук опубликовал кадры, на которых показал свою тренировку по боксу в спортзале.
"Я вам рассказывал, что в универе ходил на бокс, пока моего тренера не посадили?)", - спросил Владимир.
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Напомним, жена Остапчука показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука показала, как прихорошилась впервые за долгое время
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