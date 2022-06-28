Жена ведущего «Холостяка» Григория Решетника поделилась в сториз своими размышлениями на тему того, как украинцы могут сопротивляться тактике россии. Публикации она сделала после трагедии в Кременчуге.
Кристина призналась, что на душе у нее грусть.
«Но мы должны верить в добро, справедливость, во что-то светлое», - написала Решетник.
Она подчеркнула, что россияне пытаются запугать украинцев, поэтому крайне важно сейчас не идти у них на поводу.
«Нас всех хотят запугать ракетами, нас хотят сломать психологично! Но мы не имеем права переставать верить в Украину, в нашу гармонию, в ВСУ!», - подчеркнула Решетник.
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По ее словам, сила украинцев в том, что они на стороне добро. Сейчас людям главное верить в то, что оно победит.
«Нам всем надо держаться и верить в то, что добро победит. Так и будет 100%. Не падать духом, верить в добро, верить во что-то светлое, наполняться светом….Просто жить и работать», - посоветовала украинцам Решетник.
Напомним, экс-"холостячка" Мишина поразилась жестокости россиян.
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