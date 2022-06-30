Жена Григория Решетника показала, как проводит время с их сыновьями.

Как пишет Politeka.netя, супруга ведущего «Холостяка», «Холостячки» и других украинских проектов поделилась в своем Инстаграм новым постом.

Не так давно, Григорий и Кристина официально получили официальный статус многодетной пары: они воспитывают троих сыновей. Старший мальчик Иван родился в 2014 году, средний, Дмитрий – в 2017 году, а младший Александру – в ноябре 2020 года.

На новых фото Кристина показала, как развлекается с мальчиками, пока их папа не рядом. Все четверо позируют перед камерой со счастливыми улыбками.

«Я и мои три богатыря. Родила себе идеальную компанию. Если вы вдруг забыли, как они выросли)», - подписала снимки Решетник.

В комментариях ее муж написал, что обожает Кристину и детей.

«Скучали по тебе», - ответила на это Решетник.

Поклонники пары не смогли пройти мимо.

«какие замечательные парни, красавчики», «Ну такие вы все чудесные. Так вас всех люблю», «Сладкие красавцы», «Какие вы солнечные, просто класс», - пишут люди.

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