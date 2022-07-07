Как известно, Лорак с момента войны не сказала ни слова и никак не выразила свою позицию или поддержку Украине, поспешила удалить социальные сети и открестилась от своей родной страны. А недавно в сети стало известно, что бизнес запроданки по организации выступлений "Ани Лорак Продакш" терпит крах из-за неуплаты налогов.
По информации источников, Лорак так и не заплатила по счетам еще за прошлый год, более того, через три месяца ее компанию могут попросту закрыть.
Это уже не первый раз, когда компания запроданки оказывается на грани краха. В первый раз компания понесла крупные убытки после заявления Лорак о домогательствах от продюсера Константина Меладзе.
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Отметим, Лорак родилась и начинала свою творческую карьеру именно в Украине.
По словам Лилии Подкопаевой, для нее было непросто принять молчаливую позицию ее лучшей подруги Лорак. Однако, спортсменка отметила, что и молчание бывает очень громким. Стоит отметить, что, отвечая на вопросы Демина касательно Лорак Подкопаева едва сдерживала слезы.
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