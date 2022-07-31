Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая активно поддерживает наших защитников, продолжает призывать также поддерживать приюты для животных. Артистка старается говорить лишь о том, что может принести пользу, а в Инстаграм стало намного меньше ее фото.

Тем не менее, каждый кадр с Дашей поклонники оценивают довольно положительно, ведь артистка без лишней надменности и пиара первые месяцы после вторжения готовила и помогала для ВСУ. Даша также увлекается рыбалкой и изредка позволяет себе насладиться свободным временем.

Как можно заметить, Астафьева обожает ловить рыбу. Уже много лет артистка увлекается рыбалкой, часто выбирается на природу и постоянно совершенствует навыки. Больше всего ей нравится ловить карасей, нередко певица делает фото с добычей и отпускает ее:

«Зацените уровень привлечения» - пишет Даша.

Ранее Даша показала своих родителей в день их свадьбы. Как видно, отец артистки взял на руки ее маму в красивом свадебном платье, они позируют фотографу в интересной локации.

"Родители всегда были образцом уважаемых, хрупких и непохожих на другие семьи отношения. Невозможно уважать себя и найти свое место в мире без примера. Мы очень благодарны вам за то, что у нас всегда есть дом. Где тепло и где можно быть ребенком. Вам есть что беречь и всегда будет смысл. Любим вас! Горько 38", - написала Даша.

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