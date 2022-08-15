С первых дней войны украинский актер Андрей Фединчик служит в рядах ВСУ, а его жена актриса Наталка Денисенко остается с сыном в Киеве.

Популярная актриса Наталка Денисенко рассказала о зарплате мужа, актера Андрея Фединчика, который защищает Украину в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом она рассказала в интервью на YouTube "Гончарова" и призналась, какие прогнозы муж дает касательно войны в Украине.

По словам актрисы, муж получает зарплату, но этого не хватило бы, чтобы обеспечить всю семью. Впрочем, Андрей Фединчик пошел служить не из-за денег. Она отметила, что актер вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить Украину от оккупантов.

"Спасибо, что платят, но он там не из-за денег. Он мог бы больше заработать на озвучках. Ему платят деньги, но это не такие деньги, на которые может выжить целая семья. Возможно, у кого-то и 90-100 тысяч зарплата, но он не военный, он рядовой. Хотя он работает с военными, у него зарплата там самая низкая", — рассказала Наталка Денисенко.

Также Наталка Денисенко призналась, что ее муж почти ничего не рассказывает о службе, чтобы жена не волновалась. Хотя актриса может расспрашивать его, когда это все кончится. Андрей Фединчик говорит любимой, что нужно набраться терпения, ведь быстро война в Украине не закончится.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.