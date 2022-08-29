Популярный украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно развелся с женой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.
Так, артист, который ранее признался, что 2014 года снимался с россиянами и теперь ему за это сыдно, любит держать свое тело в идеальной форме и поделился кадрами из спортивного клуба.
Цимбалюк сделал селфи и продемонстрировал украинкам свои стальные мышцы.
Пользователи сети отреагировали положительно.
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"Спортсмен", "Красивый", " "Начинать день с занятия спортом, а еще и в таком крутом клубе - именно то, что нужно! Хорошего и удачного дня!", - пишут в сети.
Отметим, через год брака и четырех лет отношений Тарас Цымбалюк прекратил отношения со своей женой. Супруги не выдержали испытаний. История любви визажистки и актера закончилась.
Актер не отчаивается после развода. Более того, Цымбалюк уже даже готов стать героем "Холостяка". Осталось получить звоночек от продюсеров и дождаться, когда на экраны выйдет уже отснятый 12-й сезон реалити с предпринимателем Александром Топольским.
Напомним, что Цимбалюк из "Кріпосної" впервые разразился откровениями о разводе.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.
Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".