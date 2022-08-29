Актриса Наталья Денисенко говорит, что у нас свои герои, а российские демократы и те, кто не поддерживает режим путина должны быть героями для россиян.

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала "Кріпосна" Наталья Денисенко считает, возможно, уважения выехавшие из рф россияне и заслуживают, однако нам не стоит петь им дифирамбы и благодарить.

Об этом она рассказала в интервью для телеведущего Славы Демина.

Она рассказала, что у нее был период, когда она ненавидела всех россиян. Но решила отказаться от ненависти, ведь это ведет лишь к болезням. Потому актриса решила просто забыть обо всех россиян и стараться их игнорировать, даже если они уехали из рф.

"Стоит забывать об этих героях, да, спасибо им, но у нас есть важнее дела, чем петь им дифирамбы. Да, они молодцы, однако уважать их должны в их же стране", — отметила Наталья Денисенко.

Актриса говорит, что у нас свои герои, а российские демократы и те, кто не поддерживает режим путина должны быть героями для россиян. Ведь украинцы увидели, что люди в рф, которые выступают против войны - не способны даже ничего изменить.

"Мы уже увидели, что даже "хорошие русские", которые выступают против войны и за Украину, они ничего не меняют… Ну что, Максим Галкин говорит, ну спасибо ему, но что, больше оружия нам за это дают? Нет, — подчеркнула Наталья Денисенко.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.