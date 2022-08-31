Актриса и певица Даша Астафьева не так уж часто проводит время на рыбалке в последнее время, ведь певица активно волонтерит и выступает на благотворительных концертах.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая, актриса и певица Даша Астафьева если надо выбирать между посиделками с подругами в кафе и своим хобби, отдаст предпочтение второму варианту. Потому что ее хобби — рыбалка. Когда у Даши появляется свободное время, она отправляется на пруд ловить карасей.

Новые фото из рыбалки появились в ее Инстаграм-Stories.

На всех фото звезда позирует без макияжа и счастливой улыбкой, восхищая естественной красотой. Певица действительно просто красотка без макияжа. Она не так уж часто проводит время на рыбалке в последнее время, ведь певица активно волонтерит и выступает на благотворительных концертах.

На рыбалку певица Даша Астафьева отправилась в удобной одежде - на ней была черная толстовка с ярким принтом и такого же цвета лосины с кроссовками.

На фото артистка запечатлена на фоне озера - вероятно, она находится за городом или же природном парке. Кроме того, она показала, что в этот раз на рыбалке у нее был неплохой улов.

"Все равно улов будет. Листайте дальше. Рыбак спит, а рыба себя сама на крючок ловит", - подписала кадры Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.