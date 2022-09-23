На снимках можно увидеть, как мальчики выросли за это время. Они находились в номере у Джамалы.

Как сообщает Politeka.net, с начала полномасштабной войны Джамала усиленно гастролировала по разным странам Европы и была в США. Сейчас она находится в Польше, где берет участие в танцевальном проекте, во время которого собирают деньги для пострадавших из-за войны украинцев.

На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры воссоединения с детьми.



На снимках можно увидеть, как мальчики выросли за это время. Они находились в номере у Джамалы. Счастливая мамочка целовала мальчиков, обнимала их и прижимала к себе. У старшего сына Эмира-Рахмана выросли длинные волосы, потому он носил серую шапочку, которая скрывала локоны. Младший сын Селим-Гирай тоже подрос и стал довольно активным мальчиком, который не хотел долго сидеть у мамы на руках.

"Кто не спал, но абсолютно счастлив? Мои... Наш первый месяц в жизни, когда мы так надолго расстались", - призналась Джамала.

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка в течение многих месяцев войны выступала в разных странах с концертами в поддержку Украины. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.



Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".





