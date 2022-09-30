Актриса Анна Саливанчук, которая живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, нередко рассказывает о своей жизни.

Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук часто рассказывает в Инстаграм, как проводит время с детьми, занимается их воспитанием или уделяет время себе. Впервые за долгое время артистка отправилась на фотосессию и даже сменила ради этого образ.

После работы с фотографом Анна показала, как проходят ее будни. Сейчас звезда не так часто принимает участие в спектаклях и не снимается в новых фильмах, пэотому больше времени уделяет другим вопросам.

«У меня вместо кабанчика – перепелка. Но я такая голодная, что и кабанчика бы съела! А вот поужинали, теперь сладости и машинка.

Наелась, хочется побыть в тишине, но это нереально. Сил нет, но мейк такой красивый… что не хочется умываться!»- поделилась Анна.

Также артистка решила высказаться по поводу новых и должгожданных съемок, которых ей давно не хватало.

«Сьемка идет вот уже целый час, а мы еще ничего вам не показали! Потому что мы тут творим… Катюша такое придумала! Такое вытворяет, придумали такие кадры…

Катя, что ты делаешь со мной? Взяла меня и раздела! Сделала так, что я ходила почти голая» - шутливо возмутилась Анна.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

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