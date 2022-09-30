Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и помогала на волонтерской кухне в первые месяцы российского вторжения и продолжает заниматься волонтерством и принимает участие в благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, этот раз звезда опубликовала очаровательное фото с домашним любимцем.

Как оказалось, Даша водила своего пушистого питомца в специальный салон красоты для животных. На новой фотографии артистка запечатлела себя с собакой, причем, пушистый позирует на первом плане, а она сама чуть позади. Астафьева позирует в теплой светлой кофте, на ее лице можно увидеть радостную улыбку, а ее песик просто горд собой.

В подписи к публикации Даша написала: "Философия возвращения из салона после бьюти-процедур". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Мистер, по выражению все понятно", "Даша, он очень милый", "Красивая", "Красавчики", "Огонь", "Такие милые".

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