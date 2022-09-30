Украинская актриса Любава Грешнова, которая 24 февраля выразила безоговорочную поддержку родной стране и отправилась в Польшу волонтерить, рассказала, как ее российские коллеги отнеслись к полномасштабному вторжению. Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

"К сожалению, с людьми, с которыми я дружила, связь потеряна. Были некоторые фразы и поступки с их стороны, которые я называю точкой невозвращения. Просматривая их в Instagram, я видела, как они ходят в рестораны, клубы, развлекаются, а в это время оккупанты бомбят мой родной Харьков, мои родители находятся под обстрелами", – сказала Любава Грешнова.

Актриса добавила, что заблокировала всех российских экс-друзей. Для себя она нашла единственный правильный выход – просто не думать о существовании этих людей.

"Первые три – четыре месяца я очень болезненно это переживала, меня раздражало такое их поведение. Но потом я просто удалила всех и заблокировала. Сейчас это единственный выход – не думать о существовании этих людей. Моя позиция такова: не пытайтесь понять больных людей", – добавила Любава Грешнова.

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