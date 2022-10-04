Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук активно общается с фанатами, удивляет личными кадрами и рассказывает украинкам, как сделать разные блюда для близких. В этот раз артистка заговорила о том, как бы ей хотелось проводить свою жизнь.

«Каждое утро у нас есть выбор, как провести день. Согласитесь, иногда так не хочется делать ничего, но это даже не влияет на качество нашей жизни. Только дисциплина и организованность неотъемлемой частью успеха.⠀

И это касается всего! любой стороны нашей жизни. Будь то работа, отношения с мужем, с детьми, с самим собой. Каждое утро я делаю выбор, полежать еще в постели и поспать или встать раньше на полчаса и уделить их себя любимой» - пишет Анна.

Она добавляет, как после бессонной ночи она делает выбор для работы, хотя всегда может пожалеть себя и остаться дома.

«У нас всегда есть выбор. Как прожить каждый день? От этого, с одной стороны, незначительное решение глобально зависит и качество нашей жизни в будущем. Отказавшись сто раз от комфорта, на сто первый я получаю комфорт "бизнес-класса"», - добавляет Саливанчук.

Анна считает, что каждый человек – автор своей жизни, поэтому надо трудиться усерднее.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.